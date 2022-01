Kylie Jenner devient la femme la plus suivie au monde sur Instagram

Avec plus de 300 millions de followers, Kylie Jenner est aujourd’hui la femme la plus suivie d’Instagram.

par Team Mouv'

Kylie Jenner est à l’échelle mondiale la femme la plus suivie d’Instagram. Elle cumule aujourd’hui plus de 300 millions d’abonnés soit 22 millions de plus que sa célèbre demi-sœur Kim Kardashian.

L'empire Jenner

Actuellement enceinte de son deuxième enfant avec le rappeur Travis Scott, l’empire de Kylie Jenner s’agrandit de jour en jour sur les réseaux sociaux.

Pourtant peu présente sur Instagram ces derniers temps, la businesswoman a dépassé ce jeudi 13 janvier la barre des 301 millions d’abonnés. Ce chiffre la place désormais 3ème du podium des comptes les plus suivis de la plateforme. Celui-ci étant dominé par le compte officiel d’Instagram lui-même qui comptabilise 461 millions de followers suivi de Cristiano Ronaldo qui cumule près de 390 millions d’abonnés.

Compte Instagram de Kylie Jenner - Capture d'écran

La patronne de Kylie Cosmetics qui a également lancé sa marque de maillot de bain et depuis peu, sa marque de produit pour bébé, a réussi à devenir une icône à part entière de la mode et de la beauté et est aujourd’hui plébiscitée de tous, notamment grâce à sa puissante communauté sur les réseaux sociaux.

Celle qui s’est pourtant fait connaître en apparaissant aux côtés de ses demi-soeurs Kardashian lorsqu’elle était plus jeune, a bâti son propre empire et continue aujourd’hui de le faire croître.

Il faut dire que Kylie Jenner a vraiment Rise and Shine dans le monde de l’influence.