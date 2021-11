"Koh-Lanta" : Teheiura éliminé car il a triché... il fait son mea culpa

La légende de Koh-Lanta, Téhéiura, a été éliminée. Il revient sur les faits.

Ce mardi soir dans Koh Lanta : La Légende, un triste événement a eu lieu : Téheiura a été exclu de la série suite à des révélations quant au fait qu'il aurait triché. L'aventurier a choisi de s'expliquer dans un communiqué.

Pour tous les fans de Koh Lanta, c'est le drame : Téheiura, aventurier mythique et emblématique de l'émission, est sorti pour tricherie. Hors des caméras, celui-ci aurait en effet demandé de la nourriture à des pêcheurs passant près de l'île, un geste dont Denis Brogniart a eu vent, et que celui-ci a décidé de punir sévèrement, empêchant l'aventurier de 43 ans de participer à l'épreuve des bannis et de continuer à l'aventure.

Un geste incompréhensible ?

C'est un Denis extrêmement solennel qui s'est présenté devant Téheiura, ce mardi 9 novembre. Le visage fermé, celui-ci lance : "Si j’ai besoin de vous parler, c’est parce que nous avons appris et nous avons eu la confirmation qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large de la nourriture". Ce que confesse aussitôt Téhé, dont on connaît le caractère droit et honnête : "deux fois", explique-t-il, racontant qu'il a fait le geste de la faim en direction d'un pêcheur, qui lui a alors apporté à manger.

En dehors des caméras, et alors que le tournage s'est terminé il y a plusieurs mois déjà, Téhéiura a décidé de s'exprimer sur les événements. Il explique ainsi que ce Koh Lanta a été extrêmement dur pour lui, et que le fait d'être sur son île d'origine, Taha'a, l'a plus perturbé qu'aidé. Il confie également que plusieurs aventuriers l'ont enjoint "parfois avec humour, parfois non" à demander de la nourriture aux locaux. Poussé à bout, Téheiura a craqué.

Sur les réseaux, les rumeurs vont bon train. En effet, plusieurs personnes ayant eu vent de l'affaire avaient averti les spectateurs de ce qui allait se passer, avec plus de détails, et pas des moindres : selon les twittos, Téheiura aurait en fait partagé la nourriture avec d'autres aventuriers, mais est le seul à s'être dénoncé.

Un geste qui a surpris les fans de Koh-Lanta, de Téhé, Denis et jusqu'à l'aventurier lui-même. Rappelons toutefois que l'émission reste un jeu, et que nos idoles restent humaines : si une leçon doit être tirée de cet épisode, c'est que personne n'est parfait... on espère que Sam en prendra de la graine.