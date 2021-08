"Koh-Lanta" : l'émission de retour avec Claude, Teheiura, Sam, Alix...

TF1 vient d'annoncer la nouvelle saison de son émission d'aventure, "Koh-Lanta, La Légende".

par Team Mouv'

TF1 frappe fort ! La chaîne vient d'officialiser l'arrivée de sa nouvelle saison de Koh - Lanta, qui s'intitulera Koh - Lanta, La Légende, pour les 20 ans de l'émission. La production a fait les choses en grand avec un casting XXL .

Claude de retour

Pour le grand bonheur des fans de l'émission, les plus grands candidats ont été réunis pour s'affronter . On retrouvera 20 personnalités dont Claude, Teheiura, Sam, Alix ou encore Clémentine et Coumba .

Sur ses réseaux sociaux, TF1 annonce : "Ils ont les plus beaux palmarès, ont réalisé les plus beaux exploits, ils retournent dans la compétition . Ils sont vingt, vous les connaissez . Ils sont prêts ! "

Un changement majeur

Pour cette édition anniversaire de Koh - Lanta, La Légende, l'émission sera diffusée le mardi soir et non plus le vendredi . Une annonce qui ne séduit pas vraiment les internautes, et notamment les fans de football, car les matchs de Ligue des Champions sont diffusés les mardis soirs . Sur TF1 le vendredi soir, c'est Jarry qui récupère le créneau avec sa nouvelle émission, Game of Talents.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix