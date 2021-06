Kim Kardashian “se fiche” de la nouvelle conquête de Kanye West

Kanye West semble avoir une nouvelle conquête : Irina Shayk et Kim K ne lui en veut pas.

par Anissa Echaïeb

On vous en parlait récemment, Yezzy a été photographié dans le Sud en très bonne compagnie, celle d'Irina Shayk, mannequin superstar de 35 ans ex et mère de la fille de l'acteur Bradler Cooper . Quatre mois après la demande de divorce entre Kanye et Kim initiée par Kim Kardashian, Yezzy à profité de son anniversaire pour passer du temps avec sa nouvelle petite amie, selon TMZ.

Kim était au courant

La businesswoman Kim K et des sources se sont exprimées sur le média People sur cette nouvelle conquête de Ye et à vrai dire Kim a déclaré être au courant depuis des semaines et que cela lui importe peu, la seule importance pour elle se sont ses enfants qui ont besoin de leur père . Elle aimerait que Kanye West soit présent et passe le plus de temps possible avec leurs quatre enfants .

Après presque 7 ans de mariage et quatre enfants, Kim semble sereine et avait même souhaité un bon anniversaire à Kanye en lui disant qu'elle l'aimerait pour la vie .