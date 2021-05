Kim Kardashian claque une fortune pour une tenue de Janet Jackson

Quand on aime on ne compte pas !

par Geoffrey

Alors que c'était le 55e anniversaire de Janet Jackson ce week - end, Kim Kardashian s’est offert un beau cadeau . La star de télé - réalité a partagé sur son compte Instagram la tenue que Janet Jackson portait dans le clip de son single "If" de 1993 qu’elle venait de se procurer en laissant bien entendu un message d’anniversaire à "la reine" .

La tenue vient d’une vente aux enchères organisées par Julien's Auctions et qui a duré trois jours en l'honneur de l'anniversaire de Jackson : "Une partie du produit de la vente aux enchères bénéficiera à Compassion International, un ministère mondial de défense des enfants qui s'associe à des églises du monde entier pour libérer les enfants de la pauvreté spirituelle, économique, sociale et physique . Plus de 1 000 objets illustres appartenant à l'une des forces créatives les plus célèbres et les plus accomplies au monde seront présentés par Julien's Auctions lors de cet événement spécial unique . "

Selon la maison la pièce serait partie autour des 25 000 $ .