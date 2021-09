Kim Kardashian avoue qu’elle ne voyait rien sous sa cagoule...

Kim Kardashian a avoué qu'elle ne voyait strictement rien sous son total look noir.

par Team Mouv'

L'édition 2021 du Met Gala a eu son lot de tenues extravagantes mais une star s'est fait remarquer sur le tapis rouge . . . Kim Kardashian et sa tenue total look noir ! Couverte de la tête au pied, littéralement, le monde entier s'est demandé si elle voyait quelque chose à travers sa cagoule ! Elle vient enfin d'avouer la vérité . . .

"Je ne vois pas"

Lors du MET Gala ce 13 septembre 2021, les stars ont osé les look super chelous entre Lil Nas X et son armure dorée, Frank Ocean et son bébé bionique vert, et Kid Cudi et son collier à 1 . 6 millions de dollars . Kim Kardashian a fait sensation avec sa tenue noire intégrale signée Balenciaga . Si beaucoup l'ont comparé à un détraqueur d'Harry Potter et on fait des centaines de memes avec les photos de Kim, la question qu'on s'est tous posée est : Voit - elle sous sa cagoule ?

Comme le rapporte Paris Match, la membre du clan Kardashian s'est confiée dans une story Instagram a propos de sa tenue . Elle revient sur la fameuse photo qui a fait le buzz où l'on voit Kendall Jenner complètement choquée quand elle découvre le look de sa demi - sœur . Cette dernière avoue la vérité : "Kendall appelait mon nom mais je ne voyais pas qui c’était, je ne voyais que les contours brillant de sa robe" . En gros Kim n'apercevait presque rien lors du MET Gala et son se demande bien comment elle a fait pour ne pas tomber ou se cogner devant les paparazzis !

