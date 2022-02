Kim explique les raisons de son divorce avec Kanye

Kim Kardashian est revenue sur son divorce avec Kanye West dans une interview accordée à Vogue. Et à en croire ses propos, elle est plus heureuse sans Ye.

par Team Mouv'

Kim veut juste être heureuse. C'est ce qu'elle a affirmé lors d'une interview confiée à Vogue US dont elle fait d'ailleurs la Une. L’ex-femme de Ye a évoqué les tensions, les clashs et les raisons de son divorce après sept ans de mariage.

Kim a demandé le divorce car elle n’était pas heureuse

"Je me suis choisie moi-même", a expliqué la star de téléréalité. Malgré les clichés montrant une famille heureuse sur Instagram, Kim n’était en réalité pas au top du bonheur. Elle en a eu assez : "***Pendant très longtemps, j'ai fait ce qui rendait les autres heureux. Et je pense avoir décidé, ces deux dernières années, de me rendre heureuse moi-même*. Et ça fait du bien. Même si ça a provoqué des changements et mon divorce, je crois qu'il est important d'être honnête avec soi-même concernant ce qui nous rend heureux."

Kim ne veut plus faire semblant. Elle veut profiter de sa quarantaine pour prendre soin d’elle, de ses enfants et de sa famille. "Je vais bien m'alimenter. Je vais faire du sport. Je vais m'amuser encore plus, passer plus de temps avec mes enfants et ceux qui me rendent heureuse. Je vais poser mon téléphone. Je vais unfollow si je ne veux pas voir quelque chose sur Instagram", a-t-elle confié.

Ye n’en démord pas et veut récupérer sa vie d’avant

La réaction de Kanye ne s’est pas fait attendre. Il a quasi directement posté un collage de sa famille sur Instagram. La légende est parlante : "Mon Dieu, Faites que notre famille se reforme". Un comportement étonnant lorsqu’on sait que le rappeur est en couple depuis quelques mois déjà avec Julia Fox. Mais les réseaux sociaux sont un peu son exutoire lorsqu’il s’agit de sa famille. On se souvient notamment de sa story concernant la présence de sa fille ainée sur TikTok.

Malgré les tensions qu’il peut y avoir entre eux, Kim met un point d’honneur à toujours parler gentiment de son ex-mari à ses enfants. "Vous pourriez être tellement blessé ou en colère contre votre ex, mais je pense que devant les enfants, ça doit toujours être 'Ton père est le meilleur', a-t-elle assuré, avant de continuer "assurez-vous d'être la plus grande pom-pom girl de votre co-parent, peu importe ce que vous traversez personnellement." Les hauts et les bas entre Kim et Kanye depuis leur divorce rappellent finalement que ce sont des gens normaux avant d'être les icônes qu'on connaît.