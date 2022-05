Khaby : la star de Tiktok a rencontré son idole Leo Messi

Le TikToker Khaby a pu concrétiser son rêve d'enfant en rencontrant Lionel Messi.

Khaby Lame, devenu star de TikTok pour ses vidéos Learn From Khaby, a eu l'opportunité de rencontrer la star du football Lionel Messi.

Quand un goat rencontre un goat

Alors que le PSG rencontrait Montpellier en Ligue 1 ce samedi 14 mai, le TikTokeur italien et mondialement connu grâce à ses vidéos ultra virales, Khaby, était également de la partie dans les tribunes. L'occasion pour lui de réaliser un de ses rêves d'enfant.

Si sa vie a été complètement bouleversée depuis son explosion sur internet, sa rencontre faite avant ce match en est une nouvelle fois la preuve. Fan de football, celui que Mbappé a reconnu lors d'un match en octobre dernier pour lui offrir son maillot a cette fois-ci pu avoir une poignée de main avec un des meilleurs attaquants au monde, Lionel Messi. Une séquence que la star des réseaux sociaux a repartagé sur Instagram et à travers laquelle on peut lire toute son émotion et son bonheur sur son visage.

"Le rêve de tout enfant, enfin je l'ai rencontré ! Une légende, un grand joueur, une personne merveilleuse ! Je n'ai pas de mots les gars, regardez mon visage @leomessi merci @psg"

