KFC : ils commandent pour 25 000 dollars et finissent en prison

On est encore en train de calculer combien ça fait de buckets !

par Geoffrey

Non ce ne sont pas des gros mangeurs, juste des étudiants ayant trouvé une faille dans le système pour se nourrir gratuitement . En avril 2018, Xu un étudiant chinois trouve une faille imparable sur le site de KFC . Le but ? Passer sa commande sur le site de KFC à l’aide de coupon, puis demander le remboursement immédiat de ces bons sur une autre application .

Sauf que l’étudiant ne s’arrête pas là ! Il décide de revendre ces bons sur internet et fait profiter trois de ses amis en leur apprenant comment exploiter cette faille . Au total de d'avril à octobre 2018, l’étudiant aurait commandé pour environ 9 . 000 dollars de menu KFC, alors que ces amis en auraient profité entre 1 . 400 et 7 . 300 dollars, en plus des coupons vendus sur internet, le litige s’élèverait à un montant total de 25 000 dollars soit environ 20 000€ .

Interpellés, les cinq fraudeurs ont été condamnés à des peines de prison allant de 15 à 30 mois et à des amendes allant de 155 à 930 dollars .