Kanye West tacle Kim Kardashian dans un son et l'accuse d'être une mauvaise mère

Kim Kardashian serait-elle une mauvaise mère ? C'est en tout cas ce que sous-entend son désormais ex-mari et père de ses quatre enfants, dans le morceau inédit Eazy.

par Team Mouv'

Entre les deux stars américaines, les rebondissements du feuilleton du divorce n'en finit plus . Après que Kim Kardashian a empêché Kanye West de se rendre à l'anniversaire de sa fille, le rappeur n'a pas attendu pour répliquer. À travers le son exclusif Eazy, et dans un couplet assassin, il tacle sévèrement la plus célèbre des influenceuses américaines, remettant en cause ses qualités de mère de famille .

"J’ai de l’amour pour les nourrices, mais on ne remplace pas la vraie famille__/Les caméras surveillent les enfants__, arrête de te donner tout le crédit ", peut - on notamment entendre . Une allusion à l'émission de téléréalité l'Incroyable Famille Kardashian, qui avait popularisé la jeune femme à l'époque ?

Pete Davidson dans le viseur de Kanye ?

Cette pique intervient dans la foulée de celle lancée à l'égard de Pete Davidson, le nouveau compagnon de Kim, victime collatérale des rancœurs de Kanye. Il menace de "lui botter le cul" . Des menaces que ce dernier a semblé prendre à la légère, les tournant à la rigolade. Dans les faits, Pete Davidson, semble s'inquiéter plus qu'il ne veut bien le montrer . En effet, il a fait renforcer sa sécurité.

Kim Kardashian va - t - elle répliquer à cet affront ? Le clash entre l'un des couples les plus célèbres de la planète people semble en tout cas loin d'être terminé. Prochain épisode au tribunal ?