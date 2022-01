Kanye West se pointe à l'entraînement du PSG et prend une photo avec Neymar

De passage à Paris, Kanye West est allé assister à l'entraînement du PSG, et a rencontré Neymar à l'occasion.

Décidément, la vie est plutôt douce quand on est milliardaire : Kanye West, de passage à Paris, a décidé d'aller faire un coucou aux joueurs du PSG... et comme c'est Kanye, il l'a fait (et a même rencontré Neymar et Mbappé à l'occasion).

Le PSG peut compter un fan de plus, et pas des moindres : Kanye West est apparemment un admirateur du club, auquel il a rendu une petite visite lors de son voyage à Paris avec Julia Fox pour la Fashion Week. En effet, ce mercredi 26 janvier au matin, Ye est allé se promener du côté de Saint-Germain-en-Laye, et a rencontré les stars du club de foot parisien.

Un fan d'un certain standing

Les joueurs du PSG reprenaient l'entraînement après deux jours de repos quand un visiteur est venu interrompre la session. Sauf que ce visiteur, ce n'est pas n'importe qui, mais Kanye West en personne, qui avait ce matin des envies de tourisme. Débarquant en personne lors de l'entraînement des joueurs, Ye a tenu à rencontrer les joueurs, et en particulier Mbappé et Neymar, prenant même une photo avec ce dernier.

Selon le journaliste Mohamed Bouahfsi, le rappeur a assisté à une grande partie de l'entraînement, et a obtenu un beau cadeau en échange de sa visite : un maillot du PSG floqué à son nom, avec le numéro 10. Difficile de deviner qui était le plus ravi de voir qui, tant un Neymar comme un Kanye sont des stars internationales; en tout cas, une photo des deux célébrités témoigne de leur plaisir réciproque.

Comme quoi, faire le tour du monde, c'est toujours sympa, surtout si on est milliardaire. Reçu comme un roi où il veut et quand il veut, Kanye a au moins la qualité d'apprécier la culture locale...