Kanye West s'embrouille et met K.O un homme qui demandait un autographe

Kanye West aurait frappé à deux reprises un homme qui lui demandait un autographe.

Selon les premières informations relayées par TMZ, Kanye West serait impliqué dans une violente bagarre, qui se serait déroulée dans la nuit de mercredi 12 janvier. Une vidéo a été dévoilée dans laquelle on peut voir un homme au sol, qui aurait été mis KO par Kanye West.

Une enquête ouverte

Toujours selon les mêmes informations, la police enquête sur cette affaire. Le rappeur aurait prétendument frappé une personne qui lui demandait un autographe. Les faits se seraient déroulés vers 3h du matin, après une soirée à DTLA. Sur la vidéo, on peut aussi entrendre Ye en train de crier avec une proche. "Eloigne-toi de moi" lâche Kanye qui s'adresse visiblement à sa cousine, tandis qu'elle répond en essayant de le calmer : "Je suis de ta famille".

Selon les témoins sur place, Kanye aurait frappé l'homme à deux reprises - à la tête et au cou - et l'homme serait tombé et aurait heurté durement le sol. Affaire à suivre.

