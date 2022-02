Kanye West s’attaque de nouveau à Pete Davidson

La querelle n'en finit plus et Kanye West continue d'envoyer des piques à Pete Davidson, le nouveau petit-ami de son ex-femme.

par Team Mouv'

Alors que Kanye West et Kim Kardashian sont en procédure de divorce, les deux ont refait leur vie chacun de leur côté. Pour autant, Ye continue sa guerre contre Pete Davidson, le nouveau petit-ami de Kim sur ses réseaux sociaux.

"You will never meet my children"

Quand il s'agit de tacler, Ye ne fait pas dans le demi-mesure. Depuis plusieurs semaines, les tensions ne font que monter entre le clan Kardashian et Kanye West. En effet, après avoir entamé la procédure de divorce avec Kim, Ye l'a accusée d'être une mauvaise mère dans un morceau. Alors qu'il avait eu du mal à se rendre à l'anniversaire de sa propre fille Chicago, Ye en veut visiblement un peu plus à Pete Davidson d'avoir intégré la vie de son ex compagne et de ses enfants.

Le rappeur qui s'apprête à bientôt sortir Donda 2, a engagé une réelle guerre contre l'acteur. Sur Instagram, Ye n'en finit pas de faire parler de lui et d'alimenter la querelle. Alors qu'il avait récemment publié des photos de Kim et de ses enfants en indiquant vouloir voir sa famille réunie à nouveau, le rappeur a dévoilé ce dimanche 13 février, des photos de Pete Davidson en indiquant "YOU WILL NEVER MEET MY CHILDREN".

Capture d'écran post Instagram de Kanye West

À la suite de ce post, Kanye a également publié un montage de l'affiche du film Captain America : Civil War sur laquelle on retrouver d'un côté le clan de Ye composé de Drake, Julia Fox, Travis Scott et Future, opposé à ses ennemis qui ne sont autres que Pete Davidson, Kim, Kid Kudi, Billie Ellish et Taylor Swif.

Capture d'écran post Instagram de Kanye West

Alors qu'on aurait tous pu penser que le compte du rappeur avait en fait été piratée au vu de ces posts pour le moins enfantins, celui-ci a prouvé qu'il n'en est rien et a posé devant l'objectif avec une feuille sur laquelle il avait inscrit "My account is not hacked" accompagné de la date de ce dimanche.

Capture d'écran post Instagram de Kanye West

Même si Kanye a supprimé toutes ces publications de son compte quelques heures après, il a une fois de plus prouvé que la pilule du divorce n'est toujours pas passée de son côté, alors qu'il a pourtant refait sa vie avec Julia Fox.