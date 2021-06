Kanye West en date avec Irina Shayk dans le sud de la France

Yezzy a été photographié dans le Sud en très bonne compagnie.

par Team Mouv'

Voilà un potin qui pourrait mettre Kim Kardashian en rage : Kanye West a été photographié en Provence en compagnie d'Irina Shayk, mannequin superstar de 35 ans . Quatre mois après la demande de divorce entre Kanye et Kim initiée par la fille Kardashian, Yezzy à profité de son anniversaire pour passer du temps avec sa nouvelle petite amie, selon TMZ.

Escapade amoureuse dans les sud pour Kanye

Selon le site américain ce 9 juin 2021, le rappeur serait effectivement en couple avec Irina Shayk . Ils ont été aperçus durant une escapade romantique dans le sud, de la France organisée pour les 44 ans de Yeezy :"C'est 100% romantique__, mais on ignore à quel point c'est sérieux à ce stade", assure TMZ .

Kim se dit "heureuse" pour lui

Selon Page Six qui écrivait le même jour sur l'état d'esprit de Kim Kardashian à propos de son divorce, elle aurait déclaré être "heureuse" pour le père de ses enfants . Le média américain précise également qu'elle fait beaucoup d'effort pour préserver une relation stable et saine son ex - mari. Pour l'anniversaire de Kanye, Kim lui avait adressé un message émouvant sur ses réseaux sociaux : "Joyeux Anniversaire . Je t'aime pour la vie" écrivait - elle .

Avant de rencontrer Kanye, Irina Shayk avait eu un enfant avec Bradley Cooper. En 2012 elle avait défilé pour la marque de vêtement de Yeezy et dès lors, les premières rumeurs d'une relation secrètes avaient commencé .