Kanye West emmène ses enfants à l'école en camion de pompier

Kanye West a récupéré ses enfants en camion de pompier pour aller à l'école.

par Team Mouv'

Alors que la nouvelle télé-réalité des Kardashians sobrement intitulée The Kardashians est actuellement en cours de diffusion sur Hulu, depuis le 14 avril dernier, le dernier épisode a fait part d'un doux moment de paternité et plutôt sympa entre Kanye West et ses 4 enfants.

LE daddy cool

Scène adorable dans le nouvel épisode des Kardashians diffusé sur Hulu ce 18 mai. Alors que Kanye et Kim pouvaient encore, au moment du tournage, échanger en paix notamment sur lequel d'entre eux emmène les enfants à l'école le matin, comme a déclaré la mère de North "peu importe ce que nous traversons, je veux toujours que mes enfants soient autant que possible avec leur père et juste passer leurs matinées avec papa et se faire déposer à l’école", c'est Ye qui en avait la responsabilité dans ce 6ème épisode. Un trajet des plus banales que le rappeur a voulu agrémenter de sa touche personnelle, "façon Kanye", comme a indiqué Kim.

En effet, celui-ci est arrivé devant la maison de son ex femme pour récupérer ses 4 enfants North, Saint, Chicago et Psalm, à bord d'un camion de pompier loué afin de les déposer devant l'école. Rien que ça. "Je pense que parfois les gens sont timides d’être des super papas" a constaté Ye face à la caméra, arborant un casque de sapeur pompier, avant d'ajouter "Tout le monde veut être un papa cool, et parfois il suffit de porter un casque de sapeur pompier. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, tu dois porter le costume de lapin de Pâques".

Un super moment de parentalité qui en aura épaté plus d'un, même Kim Kardashian qui a semblé ébahie face à cette scène surréaliste "Les gars, n’est-ce pas la chose la plus cool qui soit ? Qui peut monter dans un camion de pompiers ? Je pense que personne n’a jamais fait ça avant, jamais", s'est t-elle exclamée avant de les laisser s'en aller.