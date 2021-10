Kanye West déguisé en Fantomas dans les rues de Berlin

Nouveau coup de com pour Kanye West repéré en Allemagne avec un masque très symbolique !

par Team Mouv'

Alors qu'il est actuellement en train de régler son divorce dans la bonne entente avec Kim K, qu'il serait sur le point d'ouvrir la Donda Academy et qu'il s'est carrément retrouvé dans les cieux pour son clip "24", Kanye West a été aperçu ce weekend dans les rue de Berlin. . .

Il voulait rester très certainement dans l'anonymat mais le rappeur, compositeur, réalisateur et designer américain le plus connu de Chicago, s'est fait repérer, et pas avec n'importe quel masque, celui de Fantômas.

Une figure emblématique du XXème siècle

Célèbre personnage de fiction français créé en 1910, cette silhouette encagoulée du "maître du crime" devient emblématique de la littérature populaire et sera ensuite adaptée au cinéma . Plus d'un siècle plus tard, c'est l'une des icones du style et de l'originalité qui s'est affiché avec cette cagoule de celui qu'on surnommé aussi le "maître de l'effroi", le "tortionnaire" ou encore "l'insaisissable . . .

Après avoir récemment voyagé en classe économique, Kanye continue de truster le top des classements avec son album Donda, on sait que le rappeur continuera à faire parler de lui cette année, que ce soit pour sa musique ou diverses buzz . Il ne reste plus qu'à savoir quand sera le prochain coup d'éclat du génie américain .

