Kanye a acheté une maison à 57 millions de dollars à Malibu

Le rappeur a choisi de s'offrir dans une villa de Malibu créée par l'architecte Tadao Ando.

En plein divorce avec Kim Kardashian, Kanye West doit quitter le domicile familial . Pour sa recherche de logement, le richissime rappeur a eu l'embarras du choix; mais c'est sur une villa de Malibu à 57,3 millions de dollars qu'il a jeté son dévolu .

Papa solo, l'artiste de Chicago voulait trouver une maison dans les environs de la villa Hidden Hills où il vivait avec sa femme et leurs quatre enfants . La nouvelle propriété de West est donc située à Malibu, sur le front de mer .

Une œuvre d'art brutaliste

Construite par le célèbre architecte japonais Tadao Ando, le nouveau foyer du rappeur est en fait une œuvre brutaliste constituée de 1200 tonnes de béton et de 200 tonnes d'acier . Sombre et majestueuse, à l'image de son propriétaire, la maison s'étend sur trois étages : un premier avec des chambres, un second avec un salon et une cuisine, et une suite au dernier étage .

Au total, le coup de cœur de Kanye lui aura coûté 57,3 millions de dollars, devenant la deuxième vente immobilière la plus chère de Malibu cette année . Un achat qui vient s'ajouter à d'autres pied - à - terre, dont un ranch de 14 millions dans le Wyoming, deux appartements à New York et une copropriété à Calabasas .

Soixante millions d'euros ou presque, c'est le prix à payer pour siroter son café sur le toit de sa propre maison, face à la mer, dans une œuvre d'art en béton aussi ténébreuse que Kanye . Reste à voir si ses enfants vont apprécier vivre dans une maison aux allures de château fort, même si l'aînée, North, apparemment gothique, devrait être ravie du choix de son papa .