Kamelancien apporte son soutien à Booba dans ses récents clashs

Kamelancien se rallie à la cause de Booba contre les arnaques des influenceurs.

Cela fait plusieurs semaines que Booba est impliqué, sur les réseaux sociaux, dans un combat sans relâche contre la télé-réalité, et plus particulièrement contre les arnaques promues par les influenceurs à la jeunesse. Une cause à laquelle Kamelancien s'est joint dans un message sur Instagram.

"Booba mène un combat noble"

Cela fait un moment déjà que Booba fait parler de lui pour ses prises de positions (souvent controversées) sur ses réseaux sociaux, à propos de divers enjeux de société : covid, politique, guerre... Dernièrement, le rappeur s'est attaqué à la télé-réalité et à ses dérives. Déterminé à dénoncer les pratiques véreuses de certaines personnes impliquées dans le milieu, le Duc s'est vu être attaqué en justice par la plus célèbre agent d'influenceurs, Magali Berdah, après plusieurs story qu'elle dénonce comme étant du cyberharcèlement. Mais celui-ci est visiblement bien décidé à ne rien lâcher puisqu'il a même contre-attaqué en déposant plainte également pour "diffamation" et "dénonciation calomnieuse".

Pour sa défense, le rappeur du 92 ne s'est pas seulement armé de son avocat et de ses fans. En effet, sur Instagram, c'est Kamelancien qui a tenu a publier un long message de soutien en faveur de son confrère, dans lequel celui-ci souligne ce qu'il considère comme un acte de bravoure de la part de B2O.

"@oklm Kamelanc’ se joint à toi" a t-il commencé avant de déclarer "*Booba mène un combat noble, n’en déplaise à certains. Il dénonce et dit tout haut ce que vous pensez tout bas et vous continuez à suivre toutes ces arnaqueuses et arnaqueurs. À la base, les mecs en face ce sont des petits fans, qui écoutaient nos musiques. J’ai étudié le cas car je ne les connaissais pas, certains même m’envoyaient des messages, je répondais par respect. Mais vous avez été trop loin, et en plus vous utilisez l’Islam pour carotter les gens."*

Capture d'écran story Instagram @kamelancienofficiel

Des propos évidemment repartagés par Booba, qui l'a même remercié sur Twitter "@kamellanc enfin quelqu'un qui parle. Bien vu fréro"

