Kalash annonce que Spotify sera disponible dans l’ensemble des territoires des Caraïbes

Kalash annonce que Spotify sera accessible dans l’ensemble des territoires des Caraïbes d'ici la fin de l'année.

Bonne nouvelle ! D'ici la fin 2021 toutes les Antilles - Guyane auront la possibilité d'écouter de la musique sur Spotify .

Jusqu'ici des régions comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane n'avaient pas accès à la plateforme numéro 1 d’écoute en ligne mais grâce, notamment, à la mobilisation de Kalash et du député guyanais Lénaïck Adam cette situation va changer . En effet depuis plusieurs mois ces deux derniers se sont mobilisés pour que la plateformes soit accessible et qu'elle permette aux artistes de créer leurs comptes afin de partager leurs contenus .

Après plusieurs réunions avec Antoine Monin, le directeur général de Spotify France, et la mobilisation de plusieurs artistes locaux en faveur de ce changement, Kalash a annoncé que "Spotify sera disponible dans l’ensemble des territoires des Caraïbes" d'ici la fin 2021 . Excellente nouvelle donc pour toutes ces régions grandes consommatrices de musique et pourvoyeuses de nombreux talents .

