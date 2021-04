Kaaris sort de l'hôpital et donne de ses nouvelles

Kaaris vient de sortir de l'hôpital et donne des nouvelles plus que rassurantes.

On apprenait hier que Kaaris avait été admis à l'hôpital. Si on ne connait pas la raison précise, les fans se sont rapidement inquiétés . Sur Snapchat, il avait posté une photo dans un lit d'hôpital avec comme légende :"La santé n'a pas de prix" . Très rapidement partagée, la photo a fait le tour de la toile et nombreux sont ceux qui ont envoyé de la force au rappeur de Sevran .

Quelques heures plus tard, l'auteur du récent Château Noir a tenu à rassurer ses fans . Il a posté une nouvelle photo, chez lui, au repos avec sa fille dans les bras, précisant : "Ça va bien". Une nouvelle très positive qui vient rassurer ses fans .

Kaaris, bientôt de retour avec Therapy

À l'occasion de la sortie de la réédition de son album 2 . 70, Kaaris était de passage dans l'émission Mouv' Rap Club. Face à Pascal Cefran, Céline et Fif, le rappeur a précisé qu'un nouveau projet allait voir le jour avec Therapy . "Ouais ouais, y'a une suite, on va partir sur un nouveau projet . . . C'est le début de la fin . Il va pas falloir patienter avant d'annoncer quelque chose ."

On souhaite donc un bon rétablissement à Kaaris, avant de le voir revenir en force avec Therapy .