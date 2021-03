Just Riadh tape une matinée musculation et philosophie avec Lacrim

Just Riadh a passé une matinée à la salle avec Lacrim, l'occasion de s'entrainer, mais aussi de parler des valeurs de la vie !

par Team Mouv'

Alors que le 24 mars, on pouvait voir Just Riadh aux côtés d'ICO entrain de se la couler douce dans le clip ensoleillé de Señorita, c'est dans une ambiance diamétralement opposée qu'on retrouve le jeune homme trois jours plus tard . En effet, Just Riadh a accepté le pari de suivre une séance de muscu . . . avec Lacrim !

Du sport et de la philo

C'est dans une salle de sport à Dubai qu'on retrouve les deux hommes, et on sent que Just Riadh n'en mène pas large au départ ! Mais il se prête au jeu, sous le regard bienveillant de Lacrim . C'est aussi l'occasion pour le rappeur à l'origine des t - shirts "Ah b * tard tu fumes ?" de se livrer sur l'importance du sport dans sa vie : "c'est la même addiction que quand je fumais avant, j'suis addict au sport".

Après le stretching, les pompes, Just Riadh s'essaye au développé - couché . "On a fait une bonne séance", lance - t - il à Lacrim . "Comment ? Ça vient juste de commencer", répond le rappeur coach . Après une séance haute en couleurs, Riadh pose quelques questions à celui qui a interprété la série R . I . P . R . O : "pour toi, qu'est - ce que c'est que la réussite ?". Lacrim répond :

J'pense que quand tu te réveilles le matin avec le sentiment d'avoir accompli des choses bien pour toi et pour ta famille, j'pense qu'elle est là la réussite .

Il continue en appuyant bien sur le fait que, pour lui, la réussite réside dans le fait de propager un message positif et surtout de s'entourer des bonnes personnes !