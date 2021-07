Jul : dans le monde, il est l'artiste qui cite le plus de marques de voitures dans ses textes

Les résultats d'une enquête sur les marques automobiles les plus mentionnées dans les musiques viennent de tomber. L'ovni est encore sur le haut du podium...

par Team Mouv'

Tête d’affiche du rap indépendant, Jul est certainement depuis quelques années l'artiste le plus populaire en France, qui enchaîne et décroche le plus de certifications en temps records . Et d'après la récente étude menée par Uswitch, un service de comparaison de prix basé au Royaume - Uni, on a peut - être trouvé un ingrédient de ses recettes : les marques de voitures.

Un enquête statistique, menée à partir des paroles de chansons publiées sur Lyrics . com, qui dresse deux classements super intéressants : celui des artistes qui citent le plus de marques, et bien sûr les marques les plus citées . . .

Le classement par artiste

Avec un record de 113 chansons, la star marseillaise remporte la médaille d'or de l'artiste citant le plus de marques de voitures avec notamment 34 références à la marque Audi . Il est suivi de près par le rappeur allemand Kollegah qui compte 112 mentions dont 33 références à Mercedes. En troisième position, on retrouve Migos avec 68 citations dont 11 dédicaces à Bentley. Lil Wayne est aussi dans le top 5 avec 58 références automobiles .

Classement des artistes qui citent le plus de voiture dans leur chanson (source : Uswitch)

Le classement par marque

L'étude dresse aussi un comparatif par marque, largement dominé par Mercedes qui a été citée dans 16 415 chansons. En deuxième position, Lamborghini ( 9 546 citations ) , suivie par Bentley avec ( 8 474 citations ) , Ferrari ( 7212 citations ) et Porsche ( 5807 citations ) .

Félicitation à Honda mieux classée que Rolls - Royce ! Par contre, il n'y a aucune marque française, qui a réussi à être dans le classement, on ne se demande pas pourquoi . . .

Capture écran du classement des marques de voiture les plus citées dans la musique

Découvre aussi, qui sont les artistes qui ont gagné le plus d'argent en 2020 et les 10 titres francophones les plus consultés sur Genius . . .