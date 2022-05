Jonathan Cohen raconte sa pire honte devant McFly & Carlito

Pour McFly & Carlito, Jonathan Cohen a raconté une nouvelle anecdote hilarante.

par Team Mouv'

Ah, les histoires de caca. Elles nous font rire, nous dégoûtent et nous créent parfois des sueurs froides - mais, que l'on se rassure, nous sommes tous logés à la même enseigne à ce sujet. Jonathan Cohen, invité par McFly & Carlito, nous raconte une anecdote plutôt hilarante à ce sujet.

Ils ont remis ça : après l'incroyable succès de leur vidéo Nos Pires anecdotes de honte, McFly et Carlito ont décidé de réaliser un deuxième épisode. Ce dimanche 1er mai, les deux acolytes se sont retrouvés avec de nouveaux invités pour une nouvelle série de confidences-stand up sur le même sujet - nos histoires honteuses - mais un tout nouveau casting : Leïla Bekhti, Hakim Jemili, Adèle Exarchopoulos, Théodort, Géraldine Nakache et notre Jojo national étaient présents, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Une anecdote bien chargée

Après un défilé de récits tous aussi drôles qu'improbables, c'est finalement l'acteur de La Flamme qui prend la parole devant une assemblée déjà hilare. Et l'humoriste - qui a le vent en poupe avec, notamment, la sortie prochaine du Flambeau, la saison 2 de La Flamme, ne fait pas dans la demie-mesure. L'acteur raconte en effet une histoire à la fois embarrassante et tordante, où (vous l'aurez deviné) il s'agit de date amoureux et de caca.

Apparemment, après une nuit d'amour, Jonathan s'est ainsi réveillé avec, disons-le, un besoin pressant au niveau des intestins. Malheureusement, les toilettes de sa dulcinée n'ont pas bien vécu l'arrivée d'un énorme étron, et Jojo a vu la situation partir en catastrophe, quand il s'est retrouvé face à la jeune femme, truelle à la main pour détruire son caca. On vous laisse vous délecter de la suite.

Du grand Jonathan Cohen, qui nous permet de rire et de relativiser à la fois.