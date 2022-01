Jonathan Cohen fait le buzz sur les réseaux sociaux avec son "WEEEU WEEEU"

Une drôle de nouvelle trend est née sur Twitter autour de Jonathan Cohen.

par Team Mouv'

Décidément, les réseaux sociaux, c'est du grand n'importe quoi... WEEEU WEEEU, ceci n'est pas un article de boomers, mais le simple récit épique d'une trend hilarante qui a enflammé Twitter ce mardi 4 janvier, sous l'égide de Jonathan Cohen.

Twitter et ses mystères : surgit d'on-ne-sait quelle archive et republiée par le compte Out of Context Jonathan Cohen, une vidéo de l'humoriste a refait surface sur les réseaux. On y découvre (ou redécouvre) une compilation de sketchs de l'acteur, dans lesquels il mime un cliché, puis imite un agent de police infiltré, imitant une sirène de police : "WEEEU WEEEU, je ne suis pas sommelier, ceci est une descente de police et vous êtes tous en arrestation", blague par exemple utilisée par l'acteur de La Flamme en servant du vin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En quelques heures, Joe fait le buzz

Ni une, ni deux, la vidéo a fait le tour de Twitter, et l'amour des Français pour Jonathan Cohen a déclenché une nouvelle mode : twitter une opinion dont on souhaite se moquer, puis la faire suivre de "WEEEU WEEEU" pour s'en moquer. Le sketch de l'humoriste a ainsi inspiré une nuée de tweets plus drôles les uns que les autres, hissant rapidement l'onomatopée "WEEEU WEEEU" en TT sur la plateforme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Avec la magie d'internet, le WEEEU WEEEU a même réussi l'exploit d'être repris par de nombreux gros comptes et même quelques personnalités, comme le Ministre des transports.... Et en moins de 24h, le résultat était là : Canal+ a créé une section dédiée au WEEEU WEEEU sur sa plateforme de streaming, suscitant l'exaltation des internautes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'acteur en personne, a réagi à ce buzz incroyable.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un buzz auquel personne ne s'attendait, mais qui confirme une chose : les Français demandent du Jonathan Cohen en 2022, et on a hâte de voir sortir Le Flambeau, la seconde saison de La Flamme.