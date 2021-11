Jeff Bezos : Leonardo DiCaprio drague sa femme, il réagit

Leonardo DiCaprio, qui se serait rapproché de la femme de Jeff Bezos, a été prévenu par ce dernier.

Jeff Bezos n'a pas manqué de tomber sur une vidéo devenue virale de Leonardo DiCaprio. se rapprochant beaucoup de sa femme, Lauren Sànchez. Il a évidemment réagi.

Le PDG d'Amazon s'est apparemment plutôt amusé de la vidéo, dans laquelle on voit Leonardo DiCaprio draguouiller sa femme : en effet, les deux célébrités se sont rencontrées samedi 6 novembre au gala du festival LACMA Art+Film, où ils avaient une place dans le jury pour la dixième année, et ont été filmés alors que l'acteur essayait de se rapprocher de Lauren.

"Danger ! Pente glissante. Chute fatale"

Sur les images, on peut voir la femme de 51 ans tout sourire, alors qu'elle discute en tête-à-tête avec DiCaprio. La vidéo est vite devenue virale, regardée plus de 12 millions de fois en quelques jours sur les réseaux sociaux. Parmi les millions, on retrouve bien sûr Jeff Bezos, qui n'est pas passé à côté de la séquence sulfureuse impliquant sa femme.

Mais le milliardaire a réagi avec humour, ironisant : "Leo, viens ici, je veux te montrer un truc", avant de partager une photo de lui torse nu, avec un panneau sur lequel est écrit "Danger ! Pente glissante. Chute fatale". Une pique pleine d'humour, tant la relation entre Bezos et Sànchez, officialisée en 2019, semble solide. Leonardo est par ailleurs en couple avec l'actrice Camila Morrone, qui a 24 ans.

De quoi amuser leur public, et renforcer les relations amicales entre les célébrités, qui semblent ne pas tirer à balles réelles et se contenter de jouer un peu.