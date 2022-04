Jada Pinkett Smith sort de son silence concernant la gifle de Will Smith

Jada Pinkett-Smith, compagne de Will Smith, s'est exprimée sur le scandale autour de la gifle.

par Team Mouv'

Le couple Smith est sous le feu des projecteurs depuis le scandale qui a eu lieu lors de la cérémonie des Oscars 2022. Pour rappel, Will Smith a giflé l'humoriste Chris Rock qui s'est amusé de l'alopécie de la femme de Will, Jada Pinkett-Smith, en comparant sa coupe à celle de Demi Moore, chauve dans le film À Armes égales de Ridley Scott. Une remarque qui n'a pas du tout plu à l'acteur qui a asséné une baffe au présentateur.

Ce geste a valu gros à Will Smith qui a présenté ses excuses et a démissionné de l'Académie des Oscars. Il est également boycotté par l'industrie. En effet, Netflix a mis le film Fast & Loose en pause, l'acteur devait incarner le rôle principal, celui d'un patron de mafia qui perd la mémoire après s'être fait agresser. Sony a mis la franchise culte Bad Boys en stand by.

Jada "n'a pas besoin de protection"

De son coté sa femme, qui était discrète jusque-là, s'est exprimée sur les réseaux sociaux via un post Instagram. Jada a reposé une citation : "c'est une saison pour guérir, et je suis prête". Aucun mot n'accompagne la citation, et les commentaires sont restreints.

Mais une source proche du couple a donné plus de détails au magazine US Weekly sur le ressenti de Jada. Selon la source elle a déclaré : "C’était dans le feu de l’action et il a surréagi. Il le sait, elle le sait. Ils sont d’accord pour dire qu’il a surréagi".

L'acte de Will a été fait sur le coup pour défendre sa femme mais encore selon la source : "Elle n’est pas l’une de ces femmes qui a besoin de protection. Elle n’est pas une plante verte. C’est une femme forte, avec du caractère, qui peut mener ses propres combats. Mais elle reste à ses côtés, elle n'est pas en colère".

Le couple qui vit une médiatisation de cette affaire semble se préserver et décidé à surmonter cette vague de commentaires ensemble : "Ils restent unis dans les bons et les mauvais moments. Ils ont surmonté beaucoup de choses ensemble, c’est juste une nouvelle épreuve pour eux".