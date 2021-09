Ja Rule clashe 50 Cent : "tu n’es rien sans Eminem"

Ja Rule considère que 50 Cent n'est "rien sans Eminem".

Alors que Ja Rule était chaud de faire un battle de beats contre 50 Cent "pour la culture" il semblerait que l'on n'en soit plus très loin .

Le clash relancé pour la 1000ème fois

Ce mardi 14 septembre avait lieu le verzus entre Fat Joe vs Ja Rule au Madison Square Garden . Le moment idéal pour que Fifty s'amuse à encore troller son ennemi sur les réseaux, avec ce clash qui dure désormais depuis 20 ans après . . .

C'est Irv Gotti, le patron de Murder Inc . ( label de Ja Rule ) qui a finalement allumé la mèche en premier . En se moquant et en mentionnant le rappeur du Queens le label manager a relancé les hostilités . En effet 50 Cent n'a pas tardé à répondre dans une série de posts Instagram .

"WTF, je suis en tendance alors que j'ai dit que je ne faisais pas ce qu'ils font . "

"J'ai mis tout leur label en faillite, b * * se avec moi si tu veux . Je resterais hors de mon chemin si je n'étais pas moi . LOL"

Plus tard au micro du Big Tigger Morning Show c'est Ja Rule qui s'est fendu d'un pique envers son ancien ennemi : "Allez mec, je me bats contre dix - sept rappeurs . Ce n'est pas comme si je me battais seulement contre 50 Cent . Il aime se jeter des fleurs dessus comme s'il était le gars du moment, mec, arrête . Eminem t'a fait, t'a créé . Tu n'es rien sans ce pu * * in de garçon blanc . Arrête ça ! ". De quoi relancer pour de bon le clash entre les deux rappeurs .