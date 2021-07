Irina Shayk aurait friendzoné Kanye West

La nouvelle idylle entre Kanye West et la mannequin Irinia Shayk n'a vraisemblablement pas duré.

par Team Mouv'

On vous en parlait récemment, Yezzy a été photographié dans le Sud en très bonne compagnie, celle d'Irina Shayk, mannequin superstar de 35 ans ex et mère de la fille de l'acteur Bradler Cooper . Quatre mois après la demande de divorce entre Kanye et Kim initiée par Kim Kardashian, Yezzy à profité de son anniversaire pour passer du temps avec sa nouvelle petite amie, selon TMZ.

Kim K a même déclaré être au courant de cette nouvelle conquête de son ex - mari et s'en fiche complétement tant qu'il assume son rôle de père auprès de leurs quatre enfants North, Saint, Psaulm et Chicago .

Irina Shayk, 35 célibataire et libre comme l'air

Si Kanye était tombé sous le charme d'Irina, c'est raté pour une éventuelle relation amoureuse entre eux. Des propos rapportés par Page Six affirment que la mannequin aurait déclaré aimer Kanye en tant qu'ami :

"__Elle l'aime en tant qu'ami, mais elle ne veut pas de relation avec lui . Elle ne veut pas qu'on associe son nom au fait qu'ils sortent ensemble, ce qui aurait été le cas si elle l'avait suivi à Paris . Cela aurait été encore un mois entier de spéculations dans la presse à ce sujet . " selon un informateur .

Kanye West et Irina se connaissent depuis plus de 10 ans et se serait rendue à l'anniversaire de Yeezy dans le Sud de la France en tant qu'amie .

Irina est officiellement célibataire depuis sa rupture avec l'acteur Bradley Cooper avec qui elle a une fille âgée de 4 ans et selon la source de Page Six, la jeune mannequin aime son célibat : "Elle ne veut être liée à personne pour le moment . Elle est célibataire et heureuse" .

Bon pour Kanye ça sera peut - être "une de perdue 10 de retrouvées" mais pour le coup c'est lui qui s'est perdu dans la friendzone .