Interpellé avec des stupéfiants, il tente de se faire passer pour Omay Sy

Omar Sy n'en finit pas de faire parler de lui... mais pas toujours pour les bonnes raisons.

par Team Mouv'

Dans la catégorie des très mauvaises idées, est déclaré vainqueur, l'individu qui s'est fait passer pour Omar Sy lors d'un contrôle de police. Non vous ne rêvez pas, et oui vous avez bien lu : un homme a prétendu être notre Omar Sy national alors qu'il se faisait interpeller pour possession de stupéfiants .

Sosie criminel

C'est une histoire complétement WTF qui s'est déroulée ce mardi 29 juin dans les montagnes à Montluçon . C'est au cours d'une procédure d'expulsion dans un quartier de la ville, pour un logement squatté par un individu, que les policiers ont découvert une centaine de grammes de résine de cannabis et quelques grammes de cocaïne et d’héroïne comme le rapporte La Montagne. Interpellé, l'occupant des lieux aurait alors déclaré être Omar Sy. . . Une tentative qui n'a bien évidemment pas convaincu les forces de l'ordre qui ont immédiatement placé le suspect en garde à vue . Une anecdote qui n'est pas passée inaperçue aux yeux d'Omar Sy ( le vrai ) qui a repartagé l'information via son compte Twitter .

