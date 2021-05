Internet explorer tire sa révérence en 2022

Le navigateur internet de Microsoft va disparaitre définitivement.

par Geoffrey

C’est donc la fin d’une époque ! Créer en 1995 par Microsoft pour servir de navigateur internet, Internet explorer tirera sa révérence en 2022 après 25 ans de bons et loyaux services .

Un navigateur qui a eu du mal à se mettre à la hauteur de la concurrence et qui, depuis plusieurs années, n’arrive plus à séduire les utilisateurs qui le délaisse pour d’autres comme Google Chrome ou encore Safari, le navigateur Apple . Il faut dire que même Microsoft déconseillait fortement son utilisation au cours de ces derniers mois suites à des problèmes de sécurité et de confidentialité . Certains sites comme YouTube ou Twitter étaient d’ailleurs inaccessible sur le navigateur .

Face à la concurrence, Microsoft ne compte pas s’arrêter là en lançant Edge, qui malgré une belle campagne de promotion a du mal à faire ces preuves et devrait servir au minimum jusqu’en 2029. Seulement 5% de la population utiliserait la nouveauté Microsoft contre 57% pour Google Chrome, 22% pour Safari et un peu plus de 8% pour Mozilla Firefox .