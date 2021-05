Khaby Lame : il faut absolument qu’on parle la nouvelle star de TikTok

Avec 64 millions d’abonnés, Khaby Lame est devenu l'étoile montante du réseau TikTok !

En quelques mois, il est devenu le pire ennemi des "forceurs" sur les réseaux . Le jeune italien Khaby Lame comptabilise aujourd'hui plus de 64 millions d'abonnés . Il s'est fait connaitre cette année en tournant en ridicule les vidéos tutos qui circulaient sur TikTok .

Un humour gentil et original !

La recette du succès de ce jeune crack est simple : un tuto foireux qu'il démonte en deux secondes avant de fixer les spectateurs avec un flegme à toute épreuve. Son humour est redoutable et met en évidence les défauts mêmes du réseaux TikTok parfois un peu . . . tirés par les cheveux . Khaby Lame se fait donc un plaisir de démonter une à une les vidéos virales de TikTok, pour notre plus grand plaisir :

Les rappeurs y passent aussi !

Le jeune italien ne s'est pas contenté de taper sur les tutos de TikTok . Pour notre plus grand plaisir, il a décidé de se payer la tête de certains rappeurs dans des vidéos "Rappeurs vs Producers" . Travis Scott en a fait les frais :

Plus d'abonnés que Mark Zuckerberg et TikTok

Grace à son humour, sa détermination et son sourire moqueur, le jeune Khaby est maintenant une véritable star d'internet . Récemment, il a même fait une vidéo pour se moquer de Marc Zuckerberg dont il vient de dépasser le score d'abonnés sur les réseaux sociaux . . . c'est juste énorme ! Rien que sur son compte TikTok, il cumule déjà plus de 64 millions d'abonnés . C'est plus que le propre compte de TikTok sur TikTok !

Tout ça, sans dire un mot !

Originaire du Sénégal, le jeune homme de 21 ans vit actuellement en Italie dans la banlieue turinoise . C'est après avoir perdu son emploi dans une société de matériel numérique à cause de la pandémie qu'il s'est passionné pour TikTok durant le premier confinement . Avec toujours un seul objectif : tourner en ridicule les vidéos virales !

A ce jour sa vidéo la plus regardée est celle dans laquelle il épluche une banane en réponse au défi d'un TikTokeur qui demandait aux utilisateurs de découper une banane au couteau . . . "j’ai posté une vidéo qui est devenue encore plus virale et j’ai remarqué que les gens aimaient mon expression faciale . Alors j’ai continué" explique le jeune TikTokeur au média italien Corriere della Sera. Il est conscient de pouvoir gagner sa vie grâce à son contenu et il ne compte pas s'en priver : "C’est mon grand désir, j’ai déjà plusieurs projets en tête" assure t - il !