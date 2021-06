Ikea lance sa bouteille "Cristiano" réservée à l'eau

Après la polémique des bouteilles de Coca, Ikea lance sa bouteille d'eau CR7.

par Team Mouv'

Après la polémique de la conférence de presse de l'Euro durant laquelle Cristiano Ronaldo exigeait que l'on remplace les bouteilles de Coca posées sur sa table, par des bouteilles d'eau, en tout bon sportif qui se respecte, la marque IKEA a décidé d'utiliser ce buzz pour troller Coca .

Le Coca - gate

Si cet "incident" avait fait beaucoup rire les internautes, il aurait tout de même fait perdre quelques millions à Coca Cola, non pas en chiffre d'affaires mais sur sa valorisation en bourse . Une mésaventure qui n'a pas empêché certaines marques de troller Coca Cola, comme c'est le cas ici du géant suédois IKEA, qui propose une bouteille d'eau baptisée Cristiano .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

En effet, c'est sur son compte Instagram canadien que la marque vient d'annoncer le lancement d'une bouteille en verre, nommée Cristiano avec pour seule utilité, comme précisé par la marque, d'être remplie d'eau autant de fois que possible . Or, comme on peut le constater il s'agit d'une bouteille tout à fait classique : ou comment surfer sur le buzz et troller tout le monde par la même occasion . Un petit tacle à Coca au passage et un gros coup marketing qui n'est pas passé inaperçu auprès des internautes qui ont salué l'humour suédois .