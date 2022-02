Homme enceint, boulette disco... : de nouveaux émojis et plus d'inclusivité sur Apple

Plus d’une trentaine d’émojis font bientôt leur arrivée sur le catalogue d’Apple. C’est l’ajout le plus conséquent depuis 2017.

par Team Mouv'

Les nouveaux émojis d’Apple font plaisir . En plus d’amener de la nouveauté, ils apportent encore plus d’inclusivité et de représentation . Ils sont déjà disponibles dans une version bêta d'iOS 15 . 4 .

Une palette de nouveaux émojis

Le « handshake » n’était jusqu’ici possible qu’entre personnes de même couleur de peau . Il sera bientôt déclinable en une infinité de possibilités grâce à cette mise à jour Apple.

Les expressions faciales sont déjà nombreuses dans le catalogue d'émojis. Mais cette mise à jour créée encore plus de nuances . Un visage au bord des larmes, une bouche qui se mord les lèvres de plaisir, un visage qui fond, etc . De quoi largement ponctuer nos messages .

De nouveaux petits objets du quotidien sont aussi disponibles . Une boule à facette, un pneu, un bocal en verre, une main de Fatma, un toboggan, une béquille…

Un homme enceint qui crée la polémique

L’arrivée de ces émojis a pour objectif d’inclure tout le monde. Mais parmi tous ces petits nouveaux, c’est sans doute celui qui représente un homme enceint qui a le plus interpellé . L'émoji « pregnant man » peut représenter une personne transgenre, non - binaire, ou simplement un homme qui a trop mangé, comme le souligne le site Emojipedia spécialiste du sujet . Il incarne la grossesse et la parentalité dans sa diversité .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Si la plupart des gens se réjouissent de cette petite avancée vers plus d’inclusivité envers les hommes transgenres qui peuvent vraiment être enceints, d’autres pointent du doigt une nouvelle dérive du « wokisme » . C’est notamment le cas de certains chroniqueurs de l’émission « Touche pas à mon poste » . « On marche sur la tête, ce n’est plus mon monde », fustige Danielle Moreau, chroniqueuse . Elle appelle même à descendre dans la rue pour manifester contre … cet émoji .

Pour utiliser l’émoji d’homme enceint et tous les autres, il sera nécessaire de mettre à jour son appareil en téléchargeant la dernière version d’iOS . Il n’y a donc aucune obligation .