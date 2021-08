GTA V : un designer réalise une incroyable carte 3D du jeu

Un expert de la sculpture 3D vient de révéler une carte entièrement imprimée en 3D de GTA V.

par Team Mouv'

Alors qu'on vient d'apprendre que GTA VI ne sortira pas avant au moins 2025 et qu'un speedrunner polonais a fini le jeu en moins de 10 heures, Dom Riccobene, un célèbre concepteur "sculptures de données", vient de révéler une carte entièrement imprimée en 3D de GTA V .

Après plus de 400 heures de travail dans ce projet très minutieux, il a réussi à attirer l'attention des internautes et des médias avec sa superbe retranscription à échelle réduite de la carte de GTA V et sa ville Los Santos . Et c'est à l'aide d'un script personnalisé qui scanne le terrain et les bâtiments, que Riccobene a réussi à collecter les dimensions des élévations du sol dans un rayon de 500 à 1 000 mètres autour du joueur lorsque vous appuyez sur une touche de raccourci en ajoutant jusqu'à 1 000 000 + de points de données par analyse .

"Chaque tuile est un modèle 3D de 800 mb . À partir de là, ce fut une question d'essais et d'erreurs dans mes paramètres d'impression 3D pour imprimer les bâtiments, le terrain et les plans d'eau en noir, tout à la fois . Ils devaient également s'emboîter parfaitement comme un assemblage. "

Il a ainsi collecté et recréer des ensembles de données hautes résolutions de GTA V . Il a ensuite utilisé ces données pour créer d'énormes cartes physiques 3D parfaitement mises à l'échelle des mondes du jeu et fusionner les nuages ​​de points et à transformer l'ensemble de données en données du monde réel . . . "Un immense défi technique" .

Un gros temps de travail mais une satisfaction personnelle sans précédent pour Riccobene :

C'était probablement le projet le plus agréable et techniquement difficile sur lequel j'ai jamais travaillé . "

Son prochain défi : la carte de Red Dead Redemption II. . .