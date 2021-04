Gigi devient la première fille à réussir le défi de la célèbre lucarne à Évry

Une certaine Gigi a réussi à glisser le ballon dans la "lucarne enchantée" d'Évry.

par Team Mouv'

Si vous êtes au taquet sur les réseaux, vous n'avez pas pu louper le buzz français des ces dernières semaines : la lucarne enchantée d'Évry, qui est devenue la fenêtre la plus connue d'Europe .

Pour résumer, des jeunes du 91 tentent depuis plusieurs semaines de mettre le ballon en "lucarne" dans la rue de Jules Vallès . Un jour, un certain Gay a débarqué et réussi du premier coup, provoquant la joie et l'hilarité de ses potes . En quelques jours, la vidéo a tourné de partout et fait des millions de vues . Depuis, tout le monde veut tenter sa chance et tous les médias ( ou presque ) en parlent .

Première fille à réussir le défi haut la main

Nouveau grand moment du phénomène de la "lucarne enchantée", Gigi a réussi le défi plein de style et en toute déconctraction ! On ne sait pas grand chose sur cette fille, tout ce qu'on sait, c'est que visiblement c'est la première fille à glisser le ballon en lucarne et rien que ça pour ça, un grand bravo à elle !

"L'ancien" qui a rendu célèbre cette fenêtre qui donne sur un local poubelle, doit être fier d'elle .