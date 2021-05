The Game veut un combat face aux deux frères Paul

Un nouvel ennemi pour Logan et Jake Paul... Les deux frères accumulent les clashs ces derniers temps. Cette fois, ils se sont attirés les foudres de The Game.

par Team Mouv'

Logan et Jake Paul se mettent tout le monde à dos en ce moment . Les deux frères youtubeurs se la jouent apprentis boxeurs et affrontent plusieurs combattants pour des contrats juteux . Mi - avril, le cadet a mis K . O l'ancien combattant de MMA Ben Askren au premier round . C'est désormais au tour de Logan de monter sur le ring . Il affrontera la légende de la boxe Floyd Mayweather le 6 juin prochain. Mais leurs attitudes dérangent . Entre manque de respect et provocations infantiles lors de la conférence de presse avec "Money" Mayweather, les frangins s'offrent une réputation de têtes à claques .

Une altercation de plus . . .

C'est désormais au tour de The Game de s'en prendre aux frères Paul . Dans un tweet publié le 17 mai, le rappeur les défie en combat 2 v 2 avec son frère : "Jake, Logan . . . retrouvez moi avec mon petit frère dans le centre ville de L . A devant le Staples center pour une bagarre d'homme à homme . . . pas de gants, pas d'argent . . . moi et mon frère allons vous défoncer ! "

La réponse de Jake Paul ne s'est pas faite attendre . À peine deux heures plus tard, le youtubeur retweet : "Hate it or love it ( référence à l'un des plus grands titres de The Game ) tu vas être mis K . O . "

Beaucoup de trashtalk pour pas grand chose . . . En tous cas, nous avons hâte de voir le combat entre Logan Paul et Mayweather, en espérant que Money calme les ardeurs de l'inexpérimenté boxeur .