The Game : "J’ai tenu la West Coast pendant 10 ans, tout seul"

Sur Twitter, The Game a déclaré avoir tenu la scène West Coast tout seul pendant 10 ans, suscitant de vives réactions.

par Team Mouv'

Pas une semaine ne se passe sans qu’un rappeur américain ne fasse une déclaration qui va faire polémique. Cette fois c’est au tour de The Game. Le 11 février, le taulier de Compton a posté un tweet qui disait : "J’ai tenu la West Coast pendant 10 ans, tout seul. "

Une candidature solide

Avec des albums poids - lourds comme Doctor’s Advocate ( 2006 ) , The RED Album ( 2011 ) ou bien sûr le classique The Documentary, sorti en 2005, l’affirmation de The Game se défend . On peut supposer que cette déclaration arrive néanmoins au bon moment pour faire parler de lui, alors qu’il pourrait sortir un nouvel album dans les mois à venir.

Comme prévu, la déclaration du rappeur de Compton, qui a déjà affirmé être meilleur que Kendrick Lamar, a provoqué de nombreuses réactions . Beaucoup sont d’accord avec The Game, même s’il exagère sur la durée de son "règne" selon eux. Finalement, même s'ils existent, réseaux sociaux oblige, les détracteurs sont assez rares . On vous laisse quelques unes des réactions des twittos .

"T'es le meilleur rappeur de l'Ouest frérot . Tu représentes globalement tout ce qu'un rappeur devrait être . "

"8 ou 10 ans . Je dirais que tu as commencé à porter la West Coast en 2004 et que tu as passé le flambeau à Kendrick ( Lamar ) entre 2012 et 2014 . Mais la West Coast serait morte si tu ne l'avais pas ressuscitée . "

"Peut - être 5 ou 7 ans, mais Kendrick n'est pas arrivé 10 ans plus tard . "

"Je te donne 7 ans, puisque Kendrick a lâché Section . 80 en 2011 . 🤷‍♂️"

"10 ans ?? Frérot, après 6 ans Kendrick a pris le contrôle 😂😂 tu as commencé en 2005 . "