Gabriel Attal accepte le défi de Mohamed Henni

Quand Mohamed Henni rencontre Gabriel Attal à Marseille.

par Team Mouv'

En visite à Marseille, Gabriel Attal a croisé le plus célèbre youtubeur marseillais : Mohamed Henni, avec qui il a tapé la discussion et a même accepté un défi .

Une course qui promet

Toujours chaud pour lancer des paris, défis . . . Momo a eu envie de se confronter au porte parole du gouvernement pour un défi sportif . En le provoquant gentiment : "on m'a dit que vous êtiez bon à la course, que vous étiez aussi rapide que Mbappé", le marseillais a proposé à Gabriel Attal une course sur 50 mètres . Chaud pour l'idée, le politique veut carrément sprinter face à Momo dans l'enceinte du Vélodrome . . . Par contre pour plus tard, car sa tenue costume, chaussures de ville . . . très moyen pour une course .

Toujours là pour délirer, Henni a lâché une petite pique à Dimitri Payet en affirmant qu'il n'a même pas couru 50 mètres dans la saison. . . Le numéro 10 marseillais appréciera .

On attend maintenant une date pour le sprint : Mohamed Henni Vs Gabriel Attal ! A vos paris pour le vainqueur !