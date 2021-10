Facebook voudrait changer de nom

Le réseau social veut changer d'image, et commencer par changer de nom.

par Team Mouv'

Après Kanye, c'est Facebook qui voudrait changer de nom : c'est l'info inattendue du jour, révélée par le site The Verge . Et la toile est déjà en roue libre .

Mark Zuckerberg veut changer l'image de son tout premier réseau social, Facebook . Selon le site The Verge, celui - ci prévoit en effet de créer prochainement une nouvelle entité - mère, qui regrouperait ses différents réseaux . En effet, le groupe, qui connaît récemment des difficultés, souhaite changer d'image et se réinventer, en commençant par changer de nom : "Facebook prévoit de changer son nom la semaine prochaine pour refléter la place centrale qu’il accorde au développement du métavers”, rapporte le média américain .

De Facebook au Métaverse

C'est la révolution pour Facebook : ce mardi 19 octobre, on apprenait que le plus grand réseau social du monde pourrait changer de nom . . . dès le 28 octobre, c'est - à - dire la semaine prochaine . Mark Zuckerberg, son créateur, souhaite faire passer le réseau social au niveau suivant et créer ce qu'il appelle le "métaverse", mot tiré d'un roman de science - fiction de Neal Stephenson et signifiant, pour le patron de Facebook, l'avenir des réseaux sociaux : un monde virtuel parallèle où l'on évoluerait avec des avatars munis d'interfaces connectées .

Mais, sous cette transformation, on retrouve également la volonté de Mark Zuckerbrerg de laver l'image de Facebook : en effet, le réseau social s'est retrouvé embourbé dans de nombreux scandales ces dernières années, et a perdu de son prestige, devenant un des réseaux délaissés par la nouvelle génération. L'entreprise, en pleine crise, a donc pour but de partir d'un nouveau pied .

Bien sûr, les internautes s'amusent déjà à imaginer des noms pour Facebook, et les réseaux sociaux sont en émoi . Une nouvelle qui risque en effet de nous secouer tous, tant l'utilisation de Facebook et de ses sociétés sœurs ( comme Instagram ) pèse sur notre quotidien .