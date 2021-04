Évry : l'histoire folle de la "lucarne", devenue la fenêtre la plus connue d'Europe

Retour sur l'histoire d'une petite fenêtre dans l'Essonne qui fait le buzz sur les réseaux.

par Team Mouv'

Ce n'est pourtant qu'une petite fenêtre qui donne sur un local poubelle . . . et pourtant elle est devenue la star des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines .

La fenêtre la plus connue d'Europe

Décembre 2019, Gay, marche tranquillement dans son quartier à Évry et débarque dans la rue Jules Vallés, il voit du monde attroupé et pense à une embrouille comme il l'a confié à So Foot . Sauf que non, les habitants du quartier veulent placer le ballon dans la fameuse petite fenêtre au numéro 24 . Sûr de son talent, "l'ancien" récupère le ballon et tente la frappe : BIM, "pleine lucarne" du premier coup ! Sa réaction est magique et celle de ses potes aussi .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"La lucarne enchantée" fait le buzz

La vidéo tourne sur les réseaux ( vous l'avez surement déjà vu ) et fera le buzz surtout grâce à Snapchat au début, depuis le phénomène a pris de l'ampleur sur Twitter : + d'1 million de vues, et les gens ne parlent que de ça à Evry. Au point que cette petite fenêtre, a été renommée "la lucarne enchantée" ( vous pouvez la trouver sur Google ) . Les médias en font des reportages carrément, comme le Parisien où on voit tous les jeunes tenter leur chance .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une histoire incroyable à Évry où le sport est omniprésent et qui fait trop plaisir à voir !