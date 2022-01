Est-ce qu'on est plus rapide avec le Naruto run ?

Le style de course de Naruto a été évalué et la sentence est tombée pour savoir si on allait plus vite ou non avec le Naruto run.

par Team Mouv'

Pour ceux qui connaissent le manga Naruto, le personnage court d'une certaine manière les bras tendus et en arrière come ci - dessous mais est - ce efficace de courir ainsi:

Courir comme Naruto efficace ou pas ?

C'est une question que beaucoup se posent et Kyle Hill de la chaîne YouTube Because Science, a mené une expérience pour démontrer quel style de course est le plus rapide et effiace . . Pour se faire, il a demandé l’aide de Jeneba Tarmoh, championne olympique du 4 x 100 mètres en 2012 .

Dans la vidéo, Kyle explique preuves et tests à l'appui que la course classique est bien plus efficace que le Naruto run. En effet, avec leur deux profils différents : coureur lambda et sportive de haut niveau, les deux ont perdu 3% de leur vitesse .

Selon Jeneba la sportive de haut niveau, cela est dû à la disparition de l’équilibre apporté habituellement par le mouvement des bras . De plus, le centre de gravité change : il se retrouve plus bas et plus en avant . Ainsi, le coureur est plus concentré sur le fait de ne pas se vautrer que d’accélérer .

