Espagne : des narcos arrêtés sur la plage par des baigneurs

Une course poursuite entre deux narcotrafiquants et la police qui se termine sur la plage grâce aux baigneurs, solidaires des forces de l'ordre.

par Team Mouv'

Être garde civile sur la côte espagnole, n'est vraiment pas de tout repos ! Constamment en alerte, ils sont sans cesse confrontés aux nombreux trafiquants prêt à tous pour faire passer la drogue en Espagne .

Heureusement cette fois, ils ont pu compter sur l'aide de touristes, qui n'étaient pas là pour ça à la base, mais qui cette fois n'ont pas hésité pas à donner un coup de main à la police et même des coups de pieds aux narco trafiquants qui tentaient de s’enfuir sur la plage de Melicena, à Sorvilán dans la province de Grenade .

Une vidéo hallucinante dans laquelle, on découvre le bateaux arriver à pleine allure sur le littoral sablé .

800 kilos de haschisch

A peine arrivés sur la plage que les trafiquants se font immédiatement poursuivre alors qu'ils tentaient de prendre la fuite à pied . Malheureusement pour leur business, l'un d'entre eux se fait stopper net par une petite dizaines de vacanciers qui ont clairement participé à l’arrestation de deux narcotrafiquants . Un geste citoyen sans précédent ! Le second narcos a été arrêté par les forces de l’ordre quelques minutes plus tard .

capture écran de l’arrestation des trafiquants par les vacanciers (crédit : huffington post)

Comme le rapporte le Huffington Post, les deux suspects, âgés de 43 et 32 ​​ans, ont été conduits dans des cellules de prison à Salobreña et avez en leur possession 808 kilos de haschich au total, un montant d'une somme évaluée à 1,5 million d’euros . Un sacré pactole et une initiative civile sans précédent . Même les trafiquants n'étaient pas prêts !