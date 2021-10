Drake : un de ses sosies fait le buzz à Miami

Un sosie de Drake se balade dans les rues de Miami et a cassé internet.

par Team Mouv'

Toujours plus populaire, Drake ne cesse de faire de faire parler de lui . Mais parfois, sa célébrité le fait parler à sa place : ces derniers temps, un de ses sosies se promène dans les rues de Miami, et internet s'est aussitôt emballé .

Ces derniers jours, des photos d'un sosie de Drake se sont mises à circuler sur les réseaux . Tout aurait commencé quand Tony Lanez, en sortie en club, a cru croiser Drake, ou du moins son jumeau . Les images, rapidement diffusées, ont fait croire aux fans que les deux rappeurs étaient en sortie ensemble, ce qui n'était donc pas le cas .

"Que quelqu'un arrête le faux Drake ! "

Très vite, le faux Drake est repéré un peu partout dans Miami : barbe et coupe identique au rappeur canadien, un homme se balade dans la ville et ne cesse de se faire remarquer comme le sosie identique de la célébrité . Le faux Drake semble s'amuser de cette ressemblance et en profiter pour faire plein de selfies et autres gestes de fan service .

Les choses sont parties encore plus loin, et le sosie est rapidement devenu une attraction touristique . Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle du fameux faux - jumeau de Dj Khaled, conducteur de taxi, qu'une abonnée TikTok avait filmé pendant une course .

Moment de gloire pour le jeune sosie, promo gratuite pour Drake : une anecdote qui réjouit les fans du rappeur, capables de rencontrer son double, et qui fait bien rire l'internet .