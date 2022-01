Drake semble répondre à la rumeur du préservatif à la sauce piquante

Drake semble répondre sur Instagram au mannequin à l'origine de la rumeur du préservatif pimenté par le rappeur canadien.

Il y a plusieurs jours de cela, une rumeur pas moins loufoque est née sur les réseaux sociaux mettant Drake dans la sauce. Un mannequin a porté plainte contre le rappeur après avoir découvert la technique insolite de celui-ci pour éviter qu'une femme lui fasse un enfant dans son dos.

Drizzy réagit subtilement

Vous avez sûrement vu passer cette folle rumeur détournée dans une flopée de mèmes sur les réseaux sociaux. En effet, tout part d’un mannequin Instagram qui a accusé Drake d’avoir mis de la sauce piquante dans un préservatif usagé pour “tuer le sperme” après un rapport sexuel qu’ils auraient entretenu. Suite à ces faits, le mannequin a menacé de poursuivre le rappeur en justice.

Mais celui qui était en voyage aux Bahamas pour débuter tranquillement l’année n’est vraisemblablement pas resté silencieux sur cette affaire puisque le 11 janvier dernier, Drake a posté une photo sur Instagram accompagnée d’une légende ambiguë.

Celui-ci a indiqué “You can have your 15 minutes of fame…I’ll take the other 23 hours and 45 mins” (“Tu peux avoir tes 15 minutes de gloire… Je prendrai les 23 heures et 45 minutes restantes”)

Une réponse indirecte, drôle et efficace qui rappelle à la principale concernée en quête d'un buzz éphémère qui est Champagne Papi.