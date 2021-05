Drake et Kim Kardashian surpris en plein flirt ?

Fraichement séparée de Kanye West, Kim Kardashian est la célibataire la plus convoitée, un nom est de retour sur le devant de la scène : celui de Drake et c'est loin d'être une nouveauté....

par Team Mouv'

Kim et Kanye se sont récemment séparés, après des années sans nuages mais avec beaucoup de filtres, ils ont décidé de continuer leurs Timelines en mode solo . . . Histoire de se changer les idées, rien de tel que la famille et la Tequila ! Et ça tombe plutôt bien puisque sa petite sœur, Kendall Jenner organisait pour le lancement de sa marque d'alcool : 818 Tequila, une soirée privée au The Nice Guy à Los Angeles, avec des invités prestigieux comme Katy Perry, Doja Cat, Kate Hudson, Travis Scott, Justin Bieber, Drake et le clan Kardashian - Jenner .

Cette soirée de lancement a aussi relancé une rumeur vieille de plusieurs années, Drake serait l'amant de Kim depuis longtemps . . . De plus, Kanye et Drake n'ont jamais eu d'atomes crochus et ne s'en cachent pas . Selon The Sun, une source proche de Drake ( certainement un ami qui lui veut du bien ) déclarait :

Drake ne pourra jamais comprendre ce que Kim a vu en Kanye, et il se demande depuis des années, pourquoi il n’était pas le bon mec pour elle . Il avait aussi annoncé qu’avec Kanye, cela se finirait dans les larmes [ … ]

Drake aurait enfoncé le clou : "Il a été surpris que cela lui prenne autant de temps pour le réaliser et a commencé à lui envoyer des messages directement après l’annonce claire d’un divorce [ … ] Il est prêt à la voir dès qu’elle le voudra et serait même confiant concernant le fait que cela devrait arriver très bientôt" .

Kim et Drake se seraient rapprochés

Selon un invité de la soirée, Kim et Drake ont passé la plus grande partie de la soirée ensemble :

Drake et Kim se parlaient, et leurs visages étaient très rapprochés . On aurait vraiment dit qu’ils étaient attirés l’un par l’autre .

Si plusieurs photos de leurs arrivées ( séparées ) circulent, ils se seraient réunis dans le carré VIP pour discuter plus tranquillement, voire carrément pour flirter. . . Wendy Joan Williams, animatrice américain de talk - show a alimenté cette rumeur dans l'épisode du mardi 25 mai :

Cela fait des années que les rumeurs disent qu'ils sortent ensemble . . .

Drake sortira t - il du vortex de la friendzone ? Kim est - elle prête à nouveau à faire confiance à un homme ? Qu'en pense Rihanna ? Plus "d'infos" au prochain épisode . . .