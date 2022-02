Drake a unfollow Rihanna et ASAP Rocky sur les réseaux

Après que Rihanna et ASAP Rocky aient annoncé attendre un enfant, Drake les aurait unfollow de ses réseaux sociaux.

Drake a visiblement mal réagi à l'annonce de la grossesse de Rihanna. En effet, le rappeur et ex de Riri aurait unfollow la chanteuse et même son petit-ami, ASAP Rocky, d'Instagram.

Un décision radicale de la part de Drake

Alors qu'il avait vécu une love story tumultueuse avec Rihanna depuis leur rencontre en 2009, passant par des hauts et des bas, Drake et Riri ont continué leur vie chacun de leur côté en 2016. Mais celui qui avait déclaré qu'il voulait fonder une famille avec la chanteuse barbadienne a visiblement mal digéré l'annonce qui a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. Alors que Rihanna et Asap dévoilaient le baby bump de Riri dans les rues de Harlem à New York devant une assemblée de photographes, et que les réseaux sociaux se sont enflammés de joie pour les deux amoureux, Champagne Papi quant à lui, a eu plus de mal à s'en réjouir.

En effet, Drake a toujours clamé son amour pour la chanteuse, alors même que celle-ci restait discrète sur cette relation, le canadien avait même déclaré sa flamme à la jeune femme lors des MTV's Video Vanguard Award en 2016. 6 ans après, il semblerait que le rappeur n'avait pas encore tout à fait tourné la page puisque après l'annonce de la merveilleuse nouvelle, Drake a tout simplement unfollow Rihanna de ses réseaux sociaux et en a fait de même pour son compagnon comme le rapporte RapTV.

Un moyen pour lui d'essayer de définitivement tourner la page et de lui aussi, chercher à construire sa famille de son côté.