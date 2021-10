Drake a unfollow Kanye West sur Instagram

Kanye West a perdu un follower, et pas des moindres : Drake l'a unfollow.

par Team Mouv'

Il y aurait - il de l'électricité dans l'air ? Drake semble avoir unfollow Kanye West sur Instagram . Un geste peut - être pas si anodin, et qui a donc enflammé leurs fans .

Drake, qui suivait Ye depuis 5 ans sur les réseaux, a arrêté de le suivre . Cinq ans d'une relation tendue entre les deux collègues du rap : les deux stars du hip - hop paraissent avoir autant de respect que d'animosité l'un pour l'autre . Souvent mis en compétition, ils entretiennent une relation ambiguë, entrecoupée de piques que l'un et l'autre s'envoient via leurs textes .

Amis ou ennemis ?

Avec les actualités de Ye, qui a récemment changé de nom, s'est baladé dans les rues de Berlin déguisé en Fantomas, et s'est fait une coupe de cheveux plus que surprenante, le public a parfois du mal à suivre le musicien dans ses folies, et s'est interrogé quant à la réaction des autres célébrités . C'est à cette occasion que des fans de l'artiste ont remarqué que celui - ci n'était plus suivi par Drake .

Etrangement, il semble que Drake suive toujours la page @KanyeDoingThings, une page de fan qui traite de l'actualité de l'artiste : le rappeur de Certified lover boy veut peut - être rester au courant des actualités de Kanye . Ce dernier, lui, n'a jamais follow Drake . Certains vont jusqu'à parler de "guerre froide" . En septembre, après la sortie de Certified Lover Boy, Drake avait fait leaker Life of the Party de Kanye .

Entre guerre froide et petites piques salées, respect et clash, les deux rappeurs entretiennent une relation complexe, et Drake semble s'être lassé de suivre les faits et gestes souvent spectaculaires de son rival sur Instagram . Un geste banal, mais qui vient peut - être mettre fin à la paix relative qui régnait entre Drake et Ye .