Dr. Dre paye 100 millions de dollars à son ex-femme pour le divorce

Dr. Dre a finalisé son divorce et l'ex couple a trouvé un arrangement financier.

par Team Mouv'

Dr. Dre a finalisé son divorce avec son ex-femme Nicole Young, après 25 ans de vie commune. Une nouvelle qui a réjouit le producteur américain de 56 ans, qui s'était affiché il y a quelques jours avec des ballons pour fêter son divorce.

Mais cette rupture coûte un peu d'argent tout de même. Dr. Dre et Nicole viennent de déposer leur accord de succession, lié au divorce. On apprend selon les informations de TMZ, que l'auteur de 2001 a accepté de payer à Nicole Young 100 millions de dollars – 50 millions de dollars maintenant et 50 millions de dollars dans un an. Rappelons que la fortune totale estimée du producteur est de 820 millions de dollars.

Aussi, le Docteur le plus célèbre de Californie conserve 7 des propriétés qu'il possède, dont une maison à Malibu, 2 maisons à Calabasas et 4 propriétés dans la région de Los Angeles.

