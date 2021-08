DJ Snake reprend une internaute sur le prix de sa montre

Une internaute essaye de le troller, DJ Snake répond.

par Team Mouv'

Alors qu'il est sans doute le DJ français qui enchaîne le plus de succès et qu'il est super fier de sa patrie qu'il n'hésite pas à défendre lors de ses interviews, William Grigahcine connu sous de le nom de DJ Snake depuis 2009, vient de contrer un tacle de la part d'une internaute .

Certainement jalouse, Jasmineso78 à voulu attirer l'attention avec un commentaire négatif sur le prix de sa montre et la faim dans le monde !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Malheureusement, tout n'est pas lié et même si des gens dans le monde meurt de fin, cela ne doit pas empêcher DJ Snake de se faire plaisir avec les fruits de son travail . Immédiatement, il reprend l'internaute qui a cherché à polémiquer en lui indiquant la valeur exacte de son bijou : 190 000 euros et pas 50 000 .

Le créateur de la marque Pardon my French qui rejoint la prestigieuse écurie Puma depuis le mois de février et qui a décroché le milliard de streams avec Taki Taki, n'a rien se reprocher et a travailler dur pour sa réussite . Heureusement les internautes sont du même avis et non pas hésité à la remettre en place !

Les haineux comme sa y'en a assez wollah . . .

