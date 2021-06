Diddy s'autoproclame le roi de New York, Miami et Los Angeles

La légende Diddy revient gonflée d'égotrip.

par Team Mouv'

Si l'on a l'habitude de la folie des grandeurs de Diddy, il nous étonne encore et toujours avec des propos chocs où il aime célébrer sa grandeur .

Humour ou egotrip ?

Tout dans la modestie, Diddy s'autoproclame le roi de de New York, Miami et L . A . en référence à phase de Kendrick Lamar sur le titre Control en 2013 :"I'm the King of New York", qui avait énervé le boss de Bad Boy et crée une embrouille aussi avec J . Cole qui est revenu sur ce clash dans son dernier album . Visiblement, Diddy l'a encore mauvaise et il n'hésite pas à se vanter :

" Nous avons de nombreux rois, mais P, nous allons mettre du respect sur ce nom . Puisque je suis le roi de New York, Miami et L . A . , j’arrive avec les salutations des autres empires . Je te donne mon respect . " Rien que ça . Diddy affirme être le king des ces grandes villes américaines lors d'une discussion filmée avec P, le CEO du label Quality Control . "

La vidéo entière de la conversation entre Diddy et P est à découvrir ci - dessous :

Rebaptisé Love, le rappeur s'est aussi fait remarquer ces dernières semaines en trollant son ex, Jennifer Lopez qui s'est remise en couple avec Ben Affleck . Il a fait le buzz en postant une ancienne photo d'eux main dans la main sur Instagram .